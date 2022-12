このほどアメリカ在住の子どもたちのもとにオーストラリアに住むおばあちゃんからクリスマスプレゼントが届いた。現地のチョコレートやビスケットを送ると約束していたのだが、届いた小包を開けてみると中には小動物の頭蓋骨や謎の記号が描かれた布などが入っていた。悪ふざけなどしない優しいおばあちゃんからの贈り物に、子どもたちは開いた口が塞がらなかったという。『Metro』などが伝えている。

米アラスカ州に暮らすアンドレア・イーストリーさん(Andrea Eastley)の子どもたち3人は、オーストラリアに住むおばあちゃんから届くクリスマスプレゼントを心待ちにしていた。遠く離れて住む孫たちのために、おばあちゃんは孫たちが大好きなオーストラリアのチョコレートやビスケットなどをたくさん詰めて送ったという。

そんな優しいおばあちゃんからのプレゼントが届き、アンドレアさんは子どもたちと一緒に小包を開封したのだが、中からは目を疑うような奇妙な物が出てきた。黄色いテープでぐるぐる巻きにされた物を確認すると、透明なビニールに包まれた魚の干物が現れ、さらに箱の中には小動物の頭蓋骨や謎の記号が書かれた白い布も一緒に入っていた。頭蓋骨は本物であるかどうかは分からないが、若干汚れていたことをアンドレアさんが確認している。

大好きなオーストラリアのお菓子が届いたとばかり思っていた子どもたちは、小包から出てきた奇妙な物を見て眉をしかめた。荷物の送り主であるアンドレアさんの母親は「ビスケットやチョコレート、グレービーソースなどを入れた」と言い、イタズラでこのような物を送ってはいないと話したそうだ。またアンドレアさんは悪意を持った誰かが意図的にやったことでもないと考えており、「税関で小包を開けて確認した際に誤って他の小包の中身を詰められてしまったと思います」と今回の出来事について推測している。

小包を発送した「オーストラリア郵便公社(Australia Post)」は、この荷物について10月にはアラスカに到着した記録が残っていることを明らかにしたが、小包に何が起こったのかについて詳細は分からないとのことだ。また「アメリカ合衆国郵便公社(United States Postal Service)」のウェブサイトによると、国際小包が税関職員によって検査のために開封されることがあり、税関処理の後、税関職員が郵便物を再梱包するのだそう。その後、アンドレアさんは自宅に小包を配送した同公社に今回の件に関してメールを送っており、クリスマスの繁忙期が終わってからこの謎の小包を郵便局へ返却しにいく予定だと明かしている。

ちなみに昨年2月には、カナダ在住の男性のもとに中国から覚えのない荷物が届き、開封してみると中には頭が3つのアヒルの子の剥製が入っていたという奇妙な事例が話題を呼んでいた。

