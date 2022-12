12歳といえば日本ではランドセルを背負って小学校に通う年齢だが、このほどアメリカで開催されたアメリカンフットボールの選手権で栄冠に輝いた12歳少年が話題となっている。少年は口ヒゲをたくわえた容姿だったこともあり、多くのアメフトファンが彼の年齢に驚いたようだ。『The Sun』『UNILAD』などが伝えている。

米フロリダ州マイアミで現地時間10日、アメリカンフットボールの「2022ユース・ナショナル・チャンピオンシップ」が開催された。同大会では試合後にそれぞれの年齢部門で最優秀選手に贈られるMVPの受賞式が行われたが、12歳以下の部門で見事MVPを受賞したジェレマイア・ジョンソン君(Jeremiah Johnson、12)が注目を集めた。

ジェレマイア君は腕にタトゥー、口にはヒゲをたくわえており、身長5フィート11インチ(約180センチ)で体重198ポンド(約90キロ)と大柄ゆえに到底12歳には見えない。そんな彼が12歳以下の部門で受賞したとあって、アメフトファンは少し混乱したようだ。SNSにはとても12歳には見えない雄々しい姿でMVPのトロフィーを掲げるジェレマイア君の写真が拡散された。

そんなジェレマイア君に年齢を訊ねた動画をアメフトファンでティックトッカーの男性が投稿している。そこには子供らしく、少し恥ずかしそうにしながら、「12歳だよ」と答えるジェレマイア君の姿があった。しかし動画を見た人たちは彼の実年齢が信じられなかったようで、このような声があがった。

「いやいや、彼は間違いなく住宅ローンを払っている年齢だよ(笑)」

「まさかでしょ! 僕は30歳だけど彼は僕より年上に見えるよ。」

「(テレビ司会者の)スティーブ・ハーベイみたいなヒゲを生やして12歳だなんてありえない。」

中には「試合前に身分証明書を確認する必要がある」といった声も多数見られた。しかしある女性は「以前10歳以下部門の試合を観たことがあるけど、その時も彼にはヒゲがあったわ」とコメントしている。ちなみにジェレマイア君のInstagramでは2年前の本人の姿を見ることができるが、そこには身長が伸びきっておらず幼い表情をしているものの、たしかに口ヒゲが生えているジェレマイア君の姿があった。

米テキサス州フォートワース出身のジェレマイア君は現在、同州のダラス・ドラゴン・エリート・アカデミー(Dallas Dragons Elite Academy)に所属しており、主力選手として活躍しているという。

画像は『The Sun 2022年12月14日付「CHILD’S PLAY Meet the ‘12-year-old’ football star with moustache and tattoos who has Tyreek Hill fearing for his son」(Credit: Instagram @callme_mr.4x_)』『〜Jeremiah Johnson〜 2020年2月23日付Instagram「Happy Birthday Dad!!!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)