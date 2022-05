『ダウントン・アビー』今後もシリーズは続いていく？

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの複雑な人間模様を描いて大ヒットしたドラマ『ダウントン・アビー』。2019年に公開された映画版の続編となる『Downton Abbey: A New Era(原題)』が海外でリリースされたが、今後もシリーズは続いていくのだろうか? その疑問にクリエイターのジュリアン・フェロウズが答えている。

【関連記事】ダン・スティーヴンスが『ダウントン・アビー』を降板した理由とは?

英Sky Newsのインタビューに応じたフェロウズがシリーズの未来について質問され、次のように答えている。

「その答えはわかりません。彼ら(スタジオ)とキャストがもっと先を望むなら、さらに作品を提供する方法を見つけられることは確かです。ですが、もしシリーズが自然な経過で終わったとしても気にしませんし、それで十分だと思います。そして、長年にわたって私たちが人々に楽しみを与えてきたのなら、それはとても幸せなことです」

またフェロウズは、配信サービスの台頭によってテレビ・映画界が大きく変化している点にも言及している。「私は悩める時代ではなく、非常に興味深い時代に生きていると思うようにしています。ですが、5年後にどうなっているかは分かりませんよね。映画館で1週間上映されただけで、テレビリリースのために作られた作品にアカデミー賞が贈られています。これは良いことなのか悪いことなのでしょうか? 私にはわかりませんし答えられません」

All of your favorite characters return for the motion picture event of the spring. Tickets are now on sale for #DowntonAbbey: A New Era!