桜前線北上中。コロナ禍ではありますが、お花見シーズンがやってきました。春休みもはじまり、お子さんとピクニックに出かけるのもいいですよね。

そこで今回紹介したいのが、お弁当にも大活躍の「肉巻きおにぎり」です。

紹介してくれるのは、“自炊ハードルを地の果てまで下げにいく”をモットーに、爆速飯を多数紹介されている2児のママ、およねさん(@oyone.gram)です。

ラップの上に、お肉をこんな感じに広げたら、シソ+チーズ+ご飯の順に重ねます。

お肉で巻いたら、フライパンに詰め、フライパン上で小麦粉をまぶします。洗い物削減ですね。

全体が焼けたら、醤油+お酒+お砂糖を投入してからめます。

完成したら、お皿に移してキッチンバサミでカット!

アッという間に完成! しかも、まな板も包丁も使わずにできてしまうとは、素晴らしい!

読者からは「サイコー」「ブラボー」「とっても美味しそうです」「料理方法が衝撃」「作り方!天才!無駄が一切ない」「こんな作り方があったんですねー」と称賛の嵐。海外からも「Yummy it looks so good!!」「Looks delicious! Ill have to try and make it.」といった声が多数寄せられていました。

最後にハサミでカットしたことに驚きの声も寄せられていましたが、筆者もハサミ派です(笑)。お肉系は、ハサミの方が簡単にキレイに切れると思いますよ。それに何よりも、まな板不要な点が嬉しいですね。

みなさんも、ぜひ、試してみてくださいね。

およね????爆速飯OYONE(@oyone.gram)がシェアした投稿