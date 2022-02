オンラインビデオ会議ツール「Zoom」を使用しているMacユーザーから「マイクが自動的にオンになって勝手に録音が始まっている」という報告が相次いでいます。第一報がもたらされたのは2021年12月ですが、同様の報告は2022年2月まで続いています。

Why is the Zoom app listening on my microphone whe... - Zoom Community

https://community.zoom.com/t5/Meetings/Why-is-the-Zoom-app-listening-on-my-microphone-when-not-in-a/td-p/29019

Zoomの公式フォーラムに投稿された、この問題の第一報が以下。内容は「macOS MontereyでZoomを使っているのですが、マイクがアプリによって使用されていることを示すアイコンが点灯し、コントロールセンターで調べてみるとZoomが原因だったと判明するという流れがここ数週間で複数回続いています。この問題が生じた時はZoomでミーティングをしているというわけではなく、単にZoomアプリを開いているだけです。なぜミーティング中でないにもかかわらず、Zoomがマイクにアクセスするのでしょうか?」というもの。

この報告者が添付しているスクリーンショットが以下で、ミーティングを実行していないにもかかわらずマイクがMac版Zoomアプリの「zoom.us」に使用されていることが示されています。

この報告には複数の「私も同じ現象が起こっています」という返信が寄せられており、「重大なプライバシー違反です」と指摘する返信も存在します。

2021年12月27日に公開されたMac版Zoomのバージョン5.9.1のリリースノートを見ると、「macOS Monterreyでミーティング中以外でもマイクを使用しているアイコンが点灯してしまう問題を修正しました」という一文が存在しますが……

その後も「バージョン5.9.1にアップデートしたけども、やっぱり問題が発生し続けている」という報告が寄せられ続けており、最新の報告は2022年2月8日となっています。

報告によると、この問題はアプリの再起動で直るとのこと。Zoomがリリースノートで主張しているように単にアイコンが勝手に点灯しているだけなのか、実際にマイクに対して何らかのアクセスが行われているのかは不明です。