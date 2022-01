食通が選ぶ2021年の名店！ 思わず感嘆の声が漏れる、焼鳥

食通たちが、2021年に惚れ込んだ名店とは? DJ/プロデューサーとして国内外で活躍する田中知之さんに、2021年に最も印象に残った店などを教えていただきました。

〈2021 食通が惚れた店〉

新型コロナウイルスの流行により、飲食店にとって引き続き大変な一年となった2021年。油断のできない状況は続きますが、各店が工夫を凝らし、おいしいものを届けようと努力しています。

そんな2021年に、グルメ情報を熟知した有識者が「最も印象に残った店」や、おすすめの「2,000円以下のお手軽グルメ」などをうかがいました。

今回は、食べロググルメ著名人でDJ/プロデューサーの田中知之さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

田中 知之

1966年7月6日生まれ。京都市出身。DJ/音楽プロデュースのソロ・プロジェクトFPM=Fantastic Plastic Machine(ファンタスティック・プラスチック・マシーン)として国内外で活躍。97年秋発売のアルバム「The Fantastic Plastic Machine」でデビュー以来、独自の音楽スタイルがワールドワイドに支持され、8枚のオリジナルアルバムのリリースの他、アーティストのプロデュースにもたずさわり、リミキサーとして現在まで100を超える楽曲を手掛けている。世界三大広告賞でそれぞれグランプリを受賞したダンスミュージック時計ブログパーツ「UNIQLOCK」、「UNIQLO CALENDAR」の楽曲制作も手掛けるなど多方面で活躍している。グルメとしても知られており、全国各地を網羅する情報量を持つ。

2021年のベストレストラン

Q. 2021年、最も印象に残った飲食店を教えてください

A. 「薪鳥 新神戸」です

高原比内地鶏もも肉 出典:カフェモカ男さん

鶏そぼろご飯とニラ 出典:サプレマシーさん

多くの食いしん坊仲間が一番多く話題に上げていた、2021年オープンのお店は間違いなくこちら。薪の直火で焼き上げることで燻香を纏った焼鳥のうまさに感嘆の声が漏れた。焼鳥というメニューに、まだこんな未体験の感動が広がっていたことに、単純に驚いた。そして、皆が口を揃えて褒め称える締めの鶏そぼろご飯も究極。今後どんな店に育っていくのだろう? 末恐ろしい(笑)。

アンダー2,000円のお手軽グルメ

Q. 2021年に食べた〈2,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「宇ち多゛」の「もつ焼き(シロタレ良く焼き)」(一皿2本200円)です

写真:田中知之さん

もう何年も通わせていただいている東京もつ焼き界の至宝。緊急事態宣言に伴う長い営業自粛明けにようやく訪れることが叶い、久しぶりに食らいつくことができた「シロタレ良く焼き」のうまさを、私は一生忘れることはないでしょう。コロナに翻弄された2021年、私の食体験のピークは間違いなくこの瞬間にあった。一番感動したという意味で敢えて選ばせていただきます。

2021年のお取り寄せ

Q. 2021年に出会った、人におすすめしたいお取り寄せを教えてください

A. 「コントワール フー」の「万能だし」です

「コントワール・フー佐藤 歩プロデュース 究極の万能だし by C.F.S.A」1セット5袋入り4,000円(送料別) 写真:お店から

2021年いっぱいで一旦閉店となったが、閉店間際の食べログ点数は4.57。元々住所などが非公開だったことから謎多き名店ではあったのだが、遅ればせながら私も閉店間際に初訪が叶いました。そんな日本屈指の鬼才、佐藤シェフの手による冷凍の万能だしが発売され、ラッキーにも友人からギフトしていただいた。ファスティング明けのビシビシの味覚で味わったこともあいまって、滋味深いシンプルで崇高な旨味が、身体に染み渡り大感動。何も加えず、このままスープだけを味わうのがおすすめ!

購入方法:C.F.S.A オフィシャルwebストア

※価格は税込。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文: 田中知之、食べログマガジン編集部

