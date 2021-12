スーパー！ドラマＴＶ ＃海外ドラマ☆エンタメが、2022年1月から変わる！

世界の話題作や人気シリーズの最新シーズンなどを放送するスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメが2022年1月から変わる。

海外ドラマの視聴サービスが多彩化していくなか、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメは、視聴者のニーズに応え、番組編成を改編することを発表。その内容を見ていこう。

週末の一挙放送を拡大!10時間連続放送

【新設枠】「スパドラ!イッキ見」

土曜10:00〜20:00(二カ国語版)、土曜20:00〜30:00(字幕版)

日曜10:00〜20:00

視聴者から一番リクエストの多い一挙放送を新設! 今まで週末に放送されていた一挙放送は、「スパドラ!イッキ見」としてこれまでの12:00スタートから10:00スタートへ変更し、10時間連続放送に拡大! 土日でそれぞれ異なる番組を放送し、おうち時間をもっと有効に、さらに海外ドラマにどっぷりハマれるそんな時間を提供する番組枠。



<土曜のスパドラ!イッキ見>

『BONES −骨は語る−』シーズン1&2 チャンネル初放送

女性法人類学者のテンペランス・ブレナンが、FBI捜査官シーリー・ブースと共に、各地で巻き起こる凶悪犯罪の事件現場で発見された白骨死体や遺体の骨から難事件解決の糸口を見つけ出していく、新感覚クライムサスペンス。

2022年1月8日(土)スタート

[二カ国語版]毎週土曜10:00〜20:00

[字幕版]毎週土曜20:00〜30:00



<日曜のスパドラ!イッキ見>

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン1&2 チャンネル初放送

ロングランを記録した犯罪捜査ドラマの金字塔『LAW & ORDER』のスピンオフ。ニューヨーク市警本部SVU(スペシャル・ビクティムズ・クライム・ユニット=性犯罪特別捜査班)のメンバーが凶悪な性犯罪に日夜立ち向かう。

2022年1月9日(日)スタート

[字幕版]毎週日曜10:00〜20:00





<スパドラ!ひるのミステリー>がさらに1時間拡大!

【拡大枠】「スパドラ!ひるのミステリー」

平日11:00〜15:00 ※1月は11:00〜14:00

平日昼のベルト枠「スパドラ!ひるのミステリー」が、これまでの12:00スタートから11:00スタートに変更し、1時間拡大して放送。どこから観ても楽しめる一話完結型のミステリードラマをお届け。



<スパドラ!ひるのミステリー>



アメリカ海軍に関わる事件を解決するNCIS(海軍犯罪捜査局)のロサンゼルス支局を舞台に、潜入捜査のプロたちがハイテク技術を駆使しながら敵に挑んでいく。

2022年1月4日(火)スタート

毎週月曜〜金曜11:00〜12:00



<スパドラ!ひるのミステリー>

『クリミナル・マインド』シーズン14

FBIの最強プロファイラー・ユニット"BAU(行動分析課)"のメンバーが様々な凶悪犯罪に挑む大ヒットシリーズ、第14弾。

2022年1月4日(火)スタート【2話連続放送】

毎週月曜〜金曜12:00〜14:00

※1月14日(金)からはファイナルシーズンを放送





<スパドラ!お宝海外ドラマ>枠を新設!

【新設枠】「スパドラ!お宝海外ドラマ」

日曜7:30〜9:30

未配信・未パッケージのレアなクラシック作品、海外ドラマの新たな面白さの発見や、過去に観た方がもう一度見たいと思わせるような作品を放送。



<スパドラ!お宝海外ドラマ>

『四次元への招待』

『ミステリーゾーン』の生みの親ロッド・サーリングが手掛けたオムニバス形式のアンソロジードラマ。パイロット版はスティーヴン・スピルバーグの監督デビュー作。

2022年1月30日(日)スタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『BONES −骨は語る−』シーズン1 © 2005-2006 Fox and its related entities. All rights reserved. /『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン1 © 1999 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved. /『NCIS: LA 極秘潜入捜査班』シーズン7© 2016 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. /『クリミナル・マインド』シーズン14 © ABC Studios