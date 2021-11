駐大阪韓国文化院が主催する『第7回 大阪韓国映画祭』が、2021年11月26日(金)から11月28日(日)までの期間に大阪・ナレッジシアターにて開催されることがわかった。

『大阪韓国映画祭』は、2015年に始まったイベント。過去には、イ・スンジェ、アン・ソンギ、ファン・ジョンミン、ユン・ヨジョンなどの俳優たちが同映画祭を訪れている。

2021年開催の『第7回 大阪韓国映画祭』では、f(x)のクリスタルら出演の『父親叫喚(ちちきょうかん)』や、コ・ドゥシムやチ・ヒョヌら出演の『輝く瞬間』、チョン・エファやチャン・ユ出演の『かもめ』、アン・ソンギら出演『息子の名前で』、ヨム・ヘランら出演『光と鉄』の日本初公開となる全5作品が上映ラインナップに並んでいる。

父親叫喚(ちちきょうかん) (c) 2020 Little Big Pictures All Rights Reserved.

輝く瞬間 2020 Copyright(C)MYUNG FILMS & WHENEVERSTUDIO ALL RIGHTS RESERVED

かもめ (C) 2020, DANKOOK GRADUATE SCHOOL OF CINEMATIC CONTENT, ALL RIGHTS RESERVED

息子の名前で (C)2021 Hon Film Company Co,. Ltd. All Rights Reserved

光と鉄 (C) 2020 ONETAKE FILM & FILM NEW WAVE, All Rights Reserved

また、Netflixオリジナルシリーズ『イカゲーム』の全世界でのヒット(94ヶ国での視聴回数1位、1億4,200万世帯視聴)を記念し、演出を手がけたファン・ドンヒョク監督の2017年の映画『天命の城』の特別上映会も開かれる。

(C) 2017 CJ E&M CORPORATION, SIREN PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

天命の城 (C) 2017 CJ E&M CORPORATION, SIREN PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

主催のジョン・テグ文化院長は、「残念ながら、新型コロナウイルスの影響で来日ができない状況でありますが、来年こそ俳優・女優さんを招き、ファンの皆様との交流を実現できるようにやっていきます」と語っている。