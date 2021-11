米俳優レオナルド・ディカプリオ(46)が、米アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏(57)とその恋人ローレン・サンチェスさん(51)と3人で対面する動画がSNSで話題を呼んでいる。ローレンさんがレオナルドに寄り添う姿に「恋人を盗まれる」といった声があがると、ジェフ氏は自身のユーモアある写真で応答した。

レオナルド・ディカプリオが現地時間6日、ロサンゼルスで開催された「2021 LACMAアート+フィルム ガラ(LACMA Art + Film Gala)」に出席し、米アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏とその恋人で米ニュースキャスターのローレン・サンチェスさんと対面した。

翌7日、この様子を米メディア『Variety』の記者マーク・マルキン氏が自身のツイッターで公開すると、SNSで大きな話題となった。

動画はローレンさんがレオナルドにぴたりと身を寄せ、顔を見上げてうっとりとした表情で微笑む様子を捉えたものだ。恋人のジェフ氏が後ろにいるにもかかわらず、ローレンさんが一瞬レオナルドの体に腕を回しているようにも見える。

この投稿が多くの人々にSNSで共有されると、「ローレンがレオナルドに媚びているのでは?」と疑問視する声で溢れ返った。

「世界で最もリッチな恋人がいるのに、まだこんなことをするなんて。」

「ジェフ・ベゾスは世界中の金を手に入れたが、レオナルド・ディカプリオになるのは絶対に無理なんだよ。」

「もしも自分の恋人がこんなことをしたら、僕はすぐさま彼女と別れるよ。ジェフは彼女に対して冷酷さが足りないね。」

「レオが『君が何をしてるか分かってる』といった感じで、手で思い切り彼女を払いのけているのが良いわね。」

さらに「バーストゥール・スポーツ」の公式ツイッターでは動画を共有し、「レオは、君の恋人を盗む男だ」と言葉を添えた。

すると8日にはジェフ氏がこの投稿を自身のツイッターでシェア、「レオ、ここに来い。君にあるものを見せたいんだ」と記し、自身の写真を披露した。

公開したのは、樹木が生い茂るジャングルのような場所で、サングラスに野球帽を被ったジェフ氏が赤いショーツ姿で看板の前に立っている写真だ。

赤く塗られた看板には「危険! 急な崖。致命的な落下」との文字が大きく書かれている。

ジェフ氏からのジョーク交じりのメッセージに、SNSではこの投稿を面白がるコメントが多数寄せられた。

「ジェフ・ベゾスが、こんなにユーモアのセンスがあるなんて、知らなかった!」

「ジェフがレオナルドを崖から突き落とすと脅したことは、予想外だったよ。」

「レオは今後、アマゾンからの荷物が配達されなくなるかもね。」

