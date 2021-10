【今週スタートの海外ドラマ】『ダウントン・アビー』ロスを埋める英ドラマ、人気スピンオフ2作が同日開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『ダウントン・アビー』の原作者でドラマのクリエイターでもあるジュリアン・フェローズの原作を再び自身が映像化した新作や、惜しまれながらもシーズン2で幕を閉じることになった『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』ファイナル、『シカゴ P.D.』をはじめとする大ヒットシリーズのスピンオフが続々と放送・配信開始となる。お見逃しなく!

■10月4日(月)

『STATION 19』シーズン2(FOXチャンネル)

のスピンオフドラマで、シアトルの消防署"ステーション19"を舞台にしたヒューマンドラマの第二章が日本初放送!

過酷な現場で活躍するなか、新しいキャプテンの下それぞれの思惑やトラウマ、愛する人との別れと向き合いながら日々進んでいくシーズン2。第15話「プロポーズの返事は」は、本家シーズン15の第23話「愛するがゆえ」とのクロスオーバーエピソードとなっているので、オリジナルシリーズと共にチェックしてみて欲しい。

『ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド』シーズン2(Amazon Prime Video)

から誕生したスピンオフシリーズ第二弾となる『ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド』のシーズン2が独占配信。

ハックとアイリスという二人の若い女性を主人公に、世紀末的な世界で育つ"第一世代"に焦点を当てたシリーズ。ヒーローになるものもいれば、ヴィランになるものも現れ、彼らは成長していく過程でそれぞれのアイデンティティを確立していく。良いことも悪いことも引き起こす。なお、本家シーズン9で姿を消していたあの人が新シーズンより登場することが明らかになっている。

■10月5日(火)

『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン2(WOWOW)

シリアルキラーを父に持つ異色のプロファイラーが活躍する全米人気クライムスリラーの最終章。

ニューヨーク市警重大犯罪課のコンサルタント、マルコムの父親マーティンは、シリアルキラー"外科医"で、まだ彼が幼いころに逮捕された。その後マルコムは犯罪者の心理に興味を抱き、すご腕のプロファイラーに。前シーズン、ある殺人事件で逮捕され、無実の罪に問われそうになったマルコムは、自分を罠に掛けた凶悪犯ニコラスと対決するが、マルコムの妹でTVリポーターのエインズリーはニコラスを殺してしまう...。

■10月6日(水)

『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

ジュリアン・フェローズ(『ダウントン・アビー』)による同名小説を映像化! 超高級住宅街として知られるベルグレービアを舞台に、26年に及ぶ愛にまつわる秘密と複雑な人間模様を描く。

1815年、ワーテルローの戦い直前、新興成金・トレンチャード家の娘ソフィアが由緒正しきブロッケンハースト伯爵家の跡取り息子エドマンドと恋に落ちた。直後、二人は悲劇的な形で帰らぬ人となる。そして、その26年後、ロンドンの超高級住宅街ベルグレービアを舞台に物語は展開。二人の悲劇的な愛の物語は、思いもよらぬ形で両家を大きく巻き込んでいく...。

『5人のフアナ』(Netflix)

同名のコロンビアのTV番組のリメイク。

全く接点のない5人の女性たちに同じあざがあることに気付く。それをきっかけに、5人は力を合わせ自分たちの出生の裏にある謎を探り、それぞれの母親を裏切ったある男にたどり着くが―――。

■10月7日(木)

『ビリオンダラー・コード』(Netflix)

ドイツ発、実話をもとにしたクライムドラマ。

コンピュータのパイオニアである二人のドイツ人がGoogle Earthのアルゴリズムの発明者としての権利を主張し、まったく勝ち目のない相手と裁判で争ったという驚くべき物語を描く。出演者はマルク・ヴァシュケ(『Dark ダーク』)、ミシェル・マティチェヴィッチ(『バビロン・ベルリン』)、レオナルト・シャイヒャー(『Uボート ザ・シリーズ 深海の狼』)ら。

■10月8日(金)

『アカプルコ』(Apple TV+)

2017年の映画『ラテン・ジゴロになる方法』にインスパイアされた新コメディシリーズ。

アカプルコのリゾートで夢の仕事に就いた青年マキシモ。夢にまで見たチャンスを手に入れるものの、その仕事は彼が思っていたよりもっと複雑なものだった...。製作総指揮に名を連ねるのは『ハーパー★ボーイズ』のエリック&キム・タネンバウムら。

『プリティ・スマート』(Netflix)

ハーバード大出身のインテリで知的で向上心のあるチェルシー。恋人に振られたことをきっかけに、姉とは正反対で自由奔放な妹のクレアの住む家に引っ越すことに。エキセントリックな3人のルームメイトに囲まれ、新たな生活がスタートする。

主人公のチェルシーを演じるのはハーレイ・ジョエル・オスメントを兄に持つエミリー・オスメント(『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』)。

『ファミリー・ビジネス: マリファナ・カフェへようこそ』シーズン3(Netflix)

フランス発のコメディシリーズ第3弾。

父親が経営する肉屋で働く35歳のジョセフは新しいビジネスの可能性を考えていた...。そんな時、マリファナが合法化されると知り、家業の肉屋を「マリファナが吸えるカフェ」に変身させることを思いつく。

■10月9日(土)

『シカゴ P.D.』シーズン6(Hulu)

衝撃的な終わり方をした前シーズンに続き、序盤から波乱の展開が満載となるシーズン6!

前シーズン、仲間を殺したカルロス・デレオンを射殺したボイト(ジェイソン・ベギー)。その発砲の正当性が問題視され、調査が終わるまで停職処分となってしまう。一方、アントニオ(ジョン・セダ)は捜査中の肩の負傷によって鎮痛剤が手放せなくなり依存症に...。そんな彼は家族が事件に巻き込まれたことから、重大な事件を起こしてしまう。

『考古学者探偵エマ』(AXNミステリー)

のジョージア・トーマスで知られるコートニー・ソーン=スミスが主演する歴史ミステリー。

優秀な考古学者であるエマ。生徒たちと共に発掘を行っていた現場で最近埋められた死体が発見され、事態は一変。彼女たちの歴史的発見を邪魔するライバル、大学からの圧力など、あらゆる困難が降りかかる中、エマは発掘を継続するためにも、そして、次の犠牲者を出さないためにも、殺人者の身元を明らかにしようとする――。

(WOWOW)

日本初放送となるスウェーデン&ドイツの合作クライムサスペンス。などの製作陣が手掛ける。

大手法律事務所で働くエミリーは、借金を抱え実家も差し押さえられるなど、金銭面で苦労しつつも昇格を目指してがむしゃらに働いていた。そんな中、大口クライアント"シャーレ・インダストリー"の次期CEOフィリップが失踪する事件が発生。エミリーは上司マグヌスからフィリップの代理人を装って情報収集すれば昇格させると約束される。エミリーは、失踪事件の調査中に何者かに命を狙われるも、10年の刑期を終えて出所したばかりのテディに救われる。果たして、一連の事件の真相は...?

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『STATION 19』シーズン2 ©ABC Studios

『ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド』シーズン2 (c)Steve Swisher/AMC

『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン2 (c) Warner Bros. Entertainment Inc.

『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』

Netflixオリジナルシリーズ『5人のフアナ』は10月6日(水)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『ビリオンダラー・コード』は10月7日(木)より独占配信スタート

Apple TV+『アカプルコ』

Netflixオリジナルシリーズ『プリティ・スマート』、『ファミリー・ビジネス: マリファナ・カフェへようこそ』シーズン3は10月8日(金)より独占配信スタート

『シカゴ P.D.』シーズン6© 2018 NBCUniversal Media, LLC

『考古学者探偵エマ』(C) 2017 EFM PRODUCTIONS (BC) INC. ALL RIGHTS RESERVED

『TOP DOG -勝者の階段-』(C) TV4 AB, C MORE ENTERTAINMENT AB, FILMLANCE INTERNATIONAL AB 2020