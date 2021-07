by Jeriaska

1996年から2004年まで週刊少年ジャンプで連載された漫画「遊☆戯☆王」を原作とする「遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム」をオリンピックの公式種目にして欲しい、という請願が登場しました。

「遊☆戯☆王をオリンピックの公式種目に」という請願を行っているのは、カナダのYouTuberのXiran Jay Zhao氏。同氏は国際オリンピック委員会(IOC)に対し、カードをドローする際に必要な「手先の器用」さやカードを扱う際に必要な「運動神経」、そして世界大会であるYu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIESの10回戦に挑む際に必要な「持久力」はスポーツにあたるとして、公式種目化を訴えています。

I am calling on the @iocmedia to make Yugioh an official Olympic sport. It requires dexterity (when drawing the cards), athleticism (when playing the cards), and endurance (when you're in round 10 of a YCS). Please sign my heartfelt petition.https://t.co/sRM0rh9fy0— Xiran Jay Zhao (@XiranJayZhao) July 28, 2021

この請願は、オンライン署名収集サービスChange.org上で行われています。

この請願の賛同者からは、「膨大な量の戦略、素早い思考、その他の頭脳を必要とするゲームは、極度の持久力や運動能力を必要とするものと同じように尊重されるべきだと思います」「私もまた魂のカードを信じている者です」「なんでまだ公式種目じゃないんだよ?」といったコメントが寄せられています。

遊☆戯☆王は日本発のコンテンツですが海外でも高い人気を誇っており、「世界で1枚しかない青眼の究極竜(ブルーアイズ・アルティメットドラゴン)が4500万円で販売されている」というニュースが海外で大きな注目を集めたこともあります。

