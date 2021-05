『LUCIFER／ルシファー』キャスト、シーズン5後半の見どころ＆シリーズとの別れを語る

ファンタジー犯罪捜査ドラマ『LUCIFER/ルシファー』はシーズン6をもって幕を閉じるが、あるキャストがシリーズとの別れで特につらかった点や、本日より配信されるシーズン5の後半エピソードの見どころについて語っている。

本日5月28日(金)よりNetflixで配信されるシーズン5の後半エピソードについて、米Entertainment Tonightのインタビューに応えたアメナディエル役のD・B・ウッドサイドが、心の準備をしておくべき衝撃的な展開が待ち受けているとほのめかしている。そして、そのストーリーにファンの心は完全に打ち砕かれてしまうだろうが、次にはシーズン6が控えているため希望を捨てないでほしいと、意味深なコメントを発した。

let the celestial battle begin stream May 28, 2021