複数の論文が批判を浴びている

ハーバード大学ロースクールのJ・マーク・ラムザイヤー教授が書いた、日本軍「慰安婦」問題や部落、沖縄、在日コリアンなどに関する複数の論文が国際的に批判を巻き起こしている。

きっかけとなったのは、2020年12月、”Contracting for sex in the Pacific War”(太平洋戦争における性契約)と題した論文が、International Review of Law and Economics(インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス、以下IRLE)という学術誌のオンラインサイトに掲載されたことだった。

IRLE

その論文は、日本軍「慰安婦」は、売春宿の業者と自発的に交渉を行い契約を結んだとし、「ゲーム理論」に基づきその「契約」を論じるというものだった。ラムザイヤー氏は「慰安所」の制度の責任はあくまで朝鮮人業者にあり、日本軍や政府にはないとした。

2021年1月12日には、産経新聞系の英文ニュースサイト『JAPAN Forward』(ジャパンフォワード)に、IRLE論文の論点を紹介するラムザイヤー氏の執筆記事が掲載された。この記事の中で、ラムザイヤー氏は「慰安婦」が性奴隷であるという説は「完全なるフィクション(作り話)」であると言明した。

さらに産経新聞が1月28日、「世界に広まる『性奴隷=慰安婦』説を否定 米ハーバード大 J.マーク・ラムザイヤー氏が学術論文発表」という、福井義隆青山学院大学教授による記事を掲載し、同論文を紹介した。一般紙に、個人の学者の論文が要約まで伴って紹介されるとは異例の扱いである。このように、産経系の媒体がラムザイヤーの論文を取り上げたことが、大きな批判を巻き起こす直接的なきっかけとなった。

2月頃から韓国メディアでラムザイヤー氏の「慰安婦」問題に関する論文について盛んに報道が行われるようになり、その流れが英語圏にも及んだ。歴史学や経済学などを専門とする学者やハーバード大学の学生、「慰安婦」問題に取り組む運動団体など様々な人たちがラムザイヤー論文を批判し、IRLE編集部による検証や論文の撤回などを求める書簡や声明が出され、オンライン集会も何度も開催されてきた。

米国など英語圏のメディアもこの動きを記事にしており、ハーバード大学の学生新聞である『ハーバード・クリムゾン』はこの問題を追い続け頻繁に記事を出してきた。

さらに、ラムザイヤーの同僚であるハーバード大学ロースクールのジニー・ソク・ガーセン教授は『ニューヨーカー』誌に批判記事を執筆。そのほかにも、CNN、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ガーディアンなどといった主要メディアが報道している。

ハーバード大学の日本研究の拠点であるライシャワー日本研究所は3月15日付で声明を発表。ラムザイヤー氏の論文の「学問的根拠に対して、ハーバード大学の日本研究者の間でも深刻な懸念が表明されています」とした。そして、IRLEに対して「米国および海外の研究者により提起された懸念に対し十分に対応することを再度求めます」と対応を求めた。

IRLEは、当該論文に対して「懸念表明」を出した。論文が掲載される予定だった3月号の発行は遅れているが、ラムザイヤー氏の論文とともにさまざまな分野の専門家からの反論、それに対するラムザイヤー氏の応答も掲載する予定だという。

ラムザイヤー氏の「慰安婦」問題論文への批判が高まる中で、2018年頃から盛んに発表されてきた在日コリアン、沖縄、部落といったマイノリティについてのラムザイヤー氏による複数の論文への批判も顕在化した。

一例だが、Review of Law and Economics (レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス、 RLE)に掲載された被差別部落についての論文”On the Invention of Identity Politics: The Buraku Outcastes in Japan” (でっちあげられたアイデンティティ・ポリティックス:日本の部落アウトカースト)は、昨年からジャーナリストの角岡信彦がブログで批判記事を連載していたが、今年3月に入るとIMADR(反差別国際運動)による声明や、部落解放同盟中央本部による見解、部落研究者からの論文掲載誌への書簡が出され、今後も海外や日本の研究者グループからの声明が出てくる予定だという。

韓国や米国に比べると、ラムザイヤー論文をめぐる日本での動きの出足は遅かったが、3月14日に開かれた市民団体「Fight for Justice」主催の集会(日本の歴史学の主要学会である、歴史学研究会・日本史研究会・歴史科学協議会・歴史教育者協議会の4団体が共催)を皮切りに、今後も市民団体による集会が予定され、声明も出てきており、動きが広がりつつある。同時に日本の右派も発信を活発化させつつあり、その動きをリードし、支えているのが産経新聞という構図になっている。

ありがちな主張

ラムザイヤー氏は元々は日本の企業法などを研究してきた法学者で、歴史の専門家ではない。そして、日本軍「慰安婦」問題に関するラムザイヤー氏の主張は、日本の歴史修正主義で繰り返されてきたものと代わり映えがしない。

すなわち、「慰安婦」は性奴隷ではない、強制連行はなかった、悪いのは当時の日本軍や日本政府ではなく朝鮮人業者だという論である。「慰安婦」問題をあくまでも韓国と日本の問題として扱い、アジア各国の広範囲の被害者の存在は無視していることも同じだ。

つまりラムザイヤー論文は、ありがちな歴史修正主義の主張を「ゲーム理論」の衣をまといつつ繰り返しているだけだ。なお、「慰安婦」が自発的に「契約」を結んでいたとし日本政府を免責するような見方は、Fight for JusticeサイトのQ&Aや、吉見義明『岩波ブックレット 日本軍「慰安婦」制度とは何か』(岩波書店2010年)といった書籍でも批判されているので、詳しくはこれらを参照されたい。

じつはこれまでもラムザイヤー氏の仕事については、前述の角岡信彦氏による批判のみならず、英語圏の学者らの批判にさらされており、例えば2018年にミシガン大学でラムザイヤー氏が部落について発表をした際には、出席していた複数の日本研究の学者からの厳しい批判もあったという。

だが、今回はこれまでに比べて、批判の規模が非常に大きなものとなっている。ここまで批判が広がったのは、産経系メディアが大々的に扱ったことに加えて、「日本国内限定のマイノリティ問題」として扱われがちな(実際にはそうではないのだが)部落、在日コリアン、沖縄などの問題と比べると、テーマが国際的な広がりを持つ「慰安婦」問題だったことがあるだろう。

また、米国の研究者や市民が、米国での「慰安婦」の像や碑の建設に対する日本の右派や政府による妨害へ対応をしてきたこと、2015年に「日本の歴史家を支持する声明」を発表してきたことなどで、すでに「慰安婦」問題をめぐる歴史修正主義への対抗運動を積み重ねていたことも大きい。

国際的な批判の広がり

今回の動きの特徴は、今まで「慰安婦」問題に関わってきた研究者や運動家の層をはるかに超えた範囲の人たちに関心が広まっていることだ。声明や書簡などを出してきたのはハーバード大学の学生グループから、歴史学者や経済学者、運動家など幅広い。

とりわけUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)のマイケル・チェ教授をはじめとした経済学者らによる連名の書状が出され、3000人以上が署名をしていることに注目が集まった。その中にはノーベル賞受賞者などの経済学者やゲーム理論の学者も多く含まれており、今まで「慰安婦」問題への関わりを持ってこなかった分野の人たちにまでラムザイヤー論文を問題視する動きが波及していることが明らかだ。

問題になっているラムザイヤー論文が掲載されたのは、いずれも経済学系の学術誌や書籍であり、日本研究や歴史学の雑誌や書籍ではない。つまり、歴史の事実や、史料の解釈の妥当性などについて専門的に評価できる査読者がいる分野ではない。

それゆえ、歴史や日本研究を専門とする学者から様々な批判が提示されている。「慰安婦」と朝鮮人業者の間の契約について論じる論文であるにもかかわらず、肝心の契約を示していないことをはじめとして、史実の理解や、歴史資料の歪曲、研究手続き上の不正、研究倫理の問題などに関する批判だ。

ラムザイヤー論文は参考文献として日本語文献を数多く使っているが、その曲解や歪曲が多いことも、ソースを逐一検証したエイミー・スタンリー(ノースウェスタン大学教授)ら5人の歴史学者グループの声明で指摘されている。通常、歴史学や日本研究分野の学者であれば、史料の解釈が妥当なのかも当然判断できるところだが、「法と経済学」分野の専門誌であるIRLEでは査読が機能しなかった。また、査読に回す以前に、この雑誌には分野違いで相応しくない論文だと判断できなかったのかという、編集者の問題もある。

さらに、経済学やゲーム理論の観点からしても、「学問的・倫理的基準を満たしていない」と、前述した経済学者による連名書状で経済学者らは述べている。「ゲーム理論の引用により、暴力的な搾取や略奪がなかったことを立証することはできないし、そのようなやりとりが合意の上だったと結論づけることはできない」、そして「ある特定の歴史的出来事についての経済学的と主張する論文は、実証に基づいた歴史的主張の真実を十分に考慮しなければ成り立たない」ともいう。

要するに学者らからの批判は、いずれの関連分野から見てもラムザイヤー論文が最低限の学術レベルに達していないというものだ。よって、ラムザイヤー論文は議論の対象にできるようなものではなく、撤回を要求すべきものだとだと多くの研究者は判断しているということだ。

背景としての「歴史戦」

今回の件をより広い射程で考えるために注目すべきは、日本のメディアや右派勢力、日本政府とラムザイヤー論文の関係である。

前述の通り、ラムザイヤー氏の今回の論文は、産経新聞系メディアによって大きく取り上げられた。この背景には、日本の右派が「慰安婦」問題を中心として歴史修正主義のメッセージを海外に発信してきた「歴史戦」(後述)があると考えられる。右派の主張とラムザイヤー氏の「慰安婦」論文の内容は合致したし、そもそも日本の右派はラムザイヤー氏のような人材を求めてきた。

「歴史戦」とは何だろうか。それは、日本の右派が「慰安婦」問題などについて、歴史修正主義のメッセージを海外に向けて発信する動きのことで、第二次安倍政権以降に本格化した。

そもそも「歴史戦」という言葉を広めたのは、2014年4月に開始された産経新聞の連載「歴史戦」だった。特に2014年の夏に「慰安婦」問題をめぐり朝日新聞へのバッシングが激しくなると、右派は日本では勝利を収めたと認識した。

そして「慰安婦」の像や碑の設置が相次いだことなどから、右派が「歴史戦」の「主戦場」と位置付けたアメリカなど、海外に向けた英語での情報発信に熱心に取り組み始めた。この頃から右派は、日本語の書籍の英訳版や、自費出版の英文書籍、英文パンフレットを海外の研究者に向けて送付するという活動を盛んに行うようになった。だが、私にも送られてきた書籍や資料は学術色はなく、歴史修正主義や嫌韓メッセージに溢れた一般書やパンフレットだった。

こうした中で、日本の右派にとっていかんともし難い問題が、英語での自分たちの立場に立った学術書や査読論文の不足であり、それを発信してくれる英語圏の学者がいないことだった(「歴史戦」の詳細については、山口智美・能川元一・テッサ・モーリス-スズキ、小山エミ『海を渡る「慰安婦」問題 右派の歴史戦を問う』(岩波書店2016年)を参照されたい)。

そんな中、ラムザイヤー氏が、2018年頃から右派色が強い論文を続々と発表するようになった。そして、2020年のIRLEのラムザイヤー氏による「慰安婦」論文の公開をうけ、今年に入り産経新聞、ジャパンフォワード、夕刊フジなど産経新聞系の媒体が、ラムザイヤー氏の論文を宣伝、拡散するような記事を続々と出した。

このうちジャパンフォワードは、産経新聞により2017年6月に創刊された英文媒体だ。産経新聞社東京編集局副編集長も兼ねる内藤泰朗編集長が『正論』に執筆した記事によれば、ジュネーブでの国連女子差別撤廃委員会の準備会合で、「慰安婦は性奴隷ではない」と主張する「なでしこアクション」の山本優美子氏らの反論に感銘を受け、「しっかりとした事実に基づいて発信する日本発の保守系英語メディアをつくる必要がある」と産経新聞社に訴え、創刊に至ったという。まさに「歴史戦」のために創刊された媒体である。

そして、ジャパンフォワードには、ケヴィン・ドーク(ジョージタウン大学教授)、アール・キンモンス(大正大学名誉教授)、ジェイソン・モーガン(麗澤大学准教授)といった、右派の白人男性研究者諸氏の執筆記事やインタビュー記事が掲載されてきた。

2019年1月には、韓国の徴用工判決に関連して、右派の論客が多数在籍している麗澤大学の歴史学者モーガン氏による、ラムザイヤー氏のインタビュー記事が掲載され、その中でラムザイヤー氏は「日本の法についての世界的な権威」として紹介された。

ラムザイヤー氏はジャパンフォワードでモーガン氏の本の書評を書いたり、近年出した複数の学術論文の謝辞でもモーガン氏に言及しており、関係が近いことがうかがわれる。2020年1月からは、ラムザイヤー氏はジャパンフォーワードに執筆者としても登場するようになり、記事や書評などを寄稿してきた。

日本政府とラムザイヤー氏

右派メディアだけでなく、日本政府の動きも興味深い。2015年から日本政府が「戦略的対外発信」予算を前年度比で500億円増加させた。この予算の中に含まれているのが「親日派・知日派の育成」という項目である。日本政府の立場に親和的な海外の研究者の「育成」を目指しているということだ。

そしてラムザイヤー氏は2018年に、日本政府から「日本・アメリカ合衆国間の対日理解促進及び米国における日本の法・経済研究の発展への貢献に寄与した」という理由で、旭日中綬章を授与された。もちろんこの勲章だけをもって、ラムザイヤー氏と日本政府の「戦略的対外発信」政策との直接的な関連があるということはできない。だが、少なくともラムザイヤー氏は日本政府にとって「親日派・知日派」として認識されている学者であることは言えるだろう。

日本の右派にとっても、もしかしたらに日本政府にとっても、ラムザイヤー氏は喉から手が出るほど欲しかった、米国の権威ある大学の教授であり、かつ「慰安婦」問題に言及することをも恐れない理想の人材、ということになる。そして、日本軍「慰安婦」制度が性奴隷制であることを否定するラムザイヤー氏の「査読」論文は、右派の主張を正当化する役割を果たしてくれるものだ。

メディアの反応と日本政府

日本のメディアや政府の反応はどうだろうか。

ラムザイヤー論文の問題について、産経新聞系のメディアなどは、ラムザイヤー氏を擁護する立場から熱心に報じ続けている。

その反面、日本のリベラルメディアの反応は鈍い。現時点でまとまった記事を出したのは、ラムザイヤー氏の沖縄についての論文について扱った沖縄タイムスや、詳細な「慰安婦」問題についての集会報道記事を出した神奈川新聞くらいで、いずれも地方紙だ。全国紙では、朝日新聞に短い記事が出た程度にとどまっている。左派系の雑誌やオンラインメディアでの記事も多少出始めているが、目立った動きとは言い難い。

産経などの右派メディアが積極的に報道する中で、左派リベラル系のメディア媒体の報道は及び腰だという、これまでの日本における「慰安婦」問題についての報道のパターンを踏襲している状態だ。そのため、日本語で情報を得るには、韓国メディアの日本語での報道に頼らざるを得ないような状況にもなっている。

自民党の政治家では、自民党の外交部会長をつとめる佐藤正久議員をはじめ、山田宏、青山繁晴、片山さつき、杉田水脈議員らが、Twitterなどでラムザイヤー論文問題に言及している。特に際立ったのが、山田宏議員による「日本政府は、ラムザイヤー教授を不当な集団暴力から断固守るべきと考えます。外務省と対応いたします」という2月9日のツイートだ。学問の問題について、政府として対応すべきという立場を表明しているわけだ。

日本政府は、ラムザイヤー教授を不当な集団暴力から断固守るべきと考えます。

外務省と対応いたします。 https://t.co/EM28LalYRG- 山田宏 自民党参議院議員 (@yamazogaikuzo) February 9, 2021

また、青山繁晴議員は2月11日付ブログで、自民党の会議に出席した際に、外務省のアジア大洋州局長も出席する中でラムザイヤー論文について質問したことに触れており、政府側の答弁が、「いまくわしくは申し上げられませんが(日本政府が)手をこまねているわけではない、何もしないで居るということではないということです」というものだったと報告している。

また、青山議員は、ラムザイヤー氏のメールアドレスが記載されているページへのリンクを自らのブログに貼り、「次々に返信が届いているようです」と報告するなど、日本の市民がラムザイヤー氏に「応援メッセージ」を送ることを事実上促している。

さらに、有村治子参議院議員は、3月22日の参院文教委員会における「慰安婦」問題に関する質問の中で、ラムザイヤー論文をめぐる経緯について質問を行なった。回答した外務省アジア大洋州局の参事官は、「査読を経て公表された学術論文の撤回を一方的に求める動きについては、韓国国内や米国、日本の有識者等より、学問の自由からの懸念等も表明されていると承知しております」と述べた。

有村議員、参事官ともに「査読」という言葉を繰り返しており、撤回を「一方的に求める」という参事官の言葉からも、政府としてラムザイヤー論文を評価し、その撤回を要求する動きに対して批判的だという姿勢が滲んでいる。

また、萩生田光一文科大臣は、「研究者が外部から干渉されることなく、自発的かつ自由に研究活動を行い、その成果を自由に発表することは尊重されるべきと考えています」とし、「ある研究者の研究成果に対する批判は、他の研究者の別の研究成果によっておこなわれてこそ、意義があるものになると思っております」と回答。

萩生田大臣〔PHOTO〕Gettyimages

これについて、産経新聞ワシントン客員特派員でジャーナリストの古森義久氏はJB Pressへの寄稿記事の中で「一つの研究発表への批判や反対があれば、その趣旨をまた研究成果として発表すれば良い、というごく当然の指摘」と書くが、前述した通り、ラムザイヤー論文に関しての批判は、そもそも研究として十分な水準に達していないというものである。専門の研究者からも多くの懸念が寄せられた論文については、掲載した学術誌として検証を行い、その結果次第では撤回に至ることもあるというのは当然のことである。

古森氏は、萩生田文科大臣の答弁を「ラムザイヤー論文の発表を阻止する行為には反対だという立場を明快に示した」ものと解釈する。この古森氏の理解は、前述の山田議員や青山議員のネットでの発信とも合致しており、日本政府がラムザイヤー論文についてなんらかの動きを起こす可能性を期待しているのだろう。

今まで日本政府は「歴史戦」を展開し、米国の歴史教科書記述について執筆した学者や出版社に変更を求めたり、海外の市民による「慰安婦」の像や碑の建設を妨害したりしてきた。さらには、米グレンデール市の「少女像」の撤去を要求した団体「歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)」の裁判を支持する立場から、米最高裁に意見書を提出するなど、歴史を否定し、表現や学問の自由の侵害を行い顰蹙を買ってきたので、日本政府が何をしでかすかわからないという怖さがある。

米国ではラムザイヤー論文を糾弾する決議が、フィラデルフィア市議会で3月5日に、サンフランシスコ市議会で4月6日に採択されるといった動きがあったが、現時点では日本政府関係者が市議会で発言したり、地元メディアに記事を出すなど、今まで「歴史戦」でたびたびとってきたような、表立った動きは見せていない。

だが、自民党の今年度の運動方針には「『歴史戦』および領土・主権に関して、多様な手段での戦略的対外発信を強化する」という文言も含まれている。政府がもし自民党の「歴史戦」推進方針のもとに、ラムザイヤー論文に関して動いた際には、国際的に大きな批判を浴びるのは確実だろう。