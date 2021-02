Disney+『ワンダヴィジョン』世界中で最も人気の高いドラマシリーズに

Disney+(ディズニープラス)によるマーベルドラマ『ワンダヴィジョン』が、現在、世界中で最も人気の高いシリーズになったことがわかった。米Screen Rantが報じている。(※本記事は、『ワンダヴィジョン』第5話のネタばれを含むのでご注意ください)

100以上の市場で、最も人気が固いコンテンツを調査するウェブサイト「Parrot Analytics」によると、現在、『ワンダヴィジョン』は世界中で最も視聴されているドラマシリーズだという。

そのデータによると、1月15日(金)に第1話が配信開始された本作は、第3話がリリースされるまで視聴率ランキング2位か3位に位置しており、第5話がリリースされるまでナンバーワンにはならなかった。だが、第5話「問題エピソード」で、ワンダの双子の弟ピエトロ・マキシモフが登場するという大きなクリフハンガーで幕を閉じたことにより、大幅に視聴数がアップ。ついにトップの座へ上り詰める。

しかも、ピエトロ/クイックシルバー役で登場したのは、マーベル映画『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』でワンダを演じるエリザベス・オルセンと共演したアーロン・テイラー=ジョンソンではなく、20世紀フォックスが製作したマーベル映画『X-MEN』シリーズでピエトロを演じたエヴァン・ピーターズだったからだ。

