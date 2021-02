『THE FLASH／フラッシュ』グラント・ガスティンがもうすぐパパに！

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』で主演を務めるグラント・ガスティンが、自身のInstagramを更新し、妻LA・トーマが妊娠中であることを報告した。

現地時間2月11日(木)に、グラント(31)はInstagramで「信じられないほど、興奮している。LAが言ったように、犬たちもワクワクしている」と、3匹の犬と一緒に超音波写真を持っている妻LA・トーマとの写真を投稿した。

Grant Gustin(@grantgust)がシェアした投稿

この幸せなニュースに、『THE FLASH』で共演しているアイリス役のキャンディス・パットンが「おめでとう」とコメントする他、昨年、メリッサ・ブノワらも祝福。また、クリス・コルファーやマシュー・モリソンら『Glee/グリー』の共演者もコメントを寄せている。

グラントとLAは2017年に婚約し、2018年12月に結婚。式には、メリッサ・ブノワ、ダヴィード・ディグス、RJ・ブラウンらが参列していた。

グラント、LA、おめでとう!(海外ドラマNAVI)

