【Huluランキング】感染ドラマが日米そろって大人気！『デス妻』姉妹番組も（2月2日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、1月27日(水)から2月2日(火)までの1週間、そして1月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』

2.『呪術廻戦』

3.『君と世界が終わる日に』

4.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

5.『進撃の巨人』

6.『アプリで恋する20の条件』

7.『鬼滅の刃』

8.『転生したらスライムだった件』

9.『Nizi Project』

10.『しゃべくり007』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

3.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

4.『アウトブレイク 感染拡大』

5.『フリーキッシュ 絶望都市』

6.『FBI:特別捜査班』

7.『ビッグバン★セオリー』

8.『CREEPSHOW/クリープショー』

9.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

10.『マジシャンズ』

国内ドラマ作品トップ10

1.『君と世界が終わる日に』

2.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

3.『アプリで恋する20の条件』

4.『レッドアイズ 監視捜査班』

5.『ごくせん(第2シリーズ)』

6.Huluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』

7.『江戸モアゼル 〜令和で恋、いたしんす。〜』

8.『怪盗 山猫』

9.『極主夫道』

10.『今日から俺は!!』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.『君と世界が終わる日に』

3.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

4.『進撃の巨人』

5.『レッドアイズ 監視捜査班』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『有吉の壁』

8.『Dr.STONE』

9.『ブラッククローバー』

10.『名探偵コナン』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『マジシャンズ』

3.『FBI:特別捜査班』

4.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

5.『デビアスなメイドたち』

6.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『ビッグバン★セオリー』

9.『アウトブレイク 感染拡大』

10.『CREEPSHOW/クリープショー』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『邪悪な天才知能犯たち』

2.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

3.『密着! プリズン警察24時』

4.『古代の宇宙人』

5.『ゴードン・ラムゼイ:秘境の青空キッチン』

6.『ヨーロッパ空中散歩』

7.『ウルフバート:バイキングの刀剣』

8.『アー・ユー・ザ・ワン? 〜奇跡の出会いは100万ドル!』

9.『ソーイング・ビー』

10.『ガールズ・キッチン!』

アジアドラマ作品トップ10

1.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

2.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

3.『私のIDはカンナム美人』

4.『100日の郎君様』

5.『あなたが憎い! ジュリエット』

6.『花郎〈ファラン〉』

7.『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』

8.『トンイ』

9.『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』

10.『THE K2 〜キミだけを守りたい〜』

週間ランキングの総合部門では、『呪術廻戦』がトップを維持する中、『君と世界が終わる日に』が2週前(1月13日〜19日)に3位で初登場した後、2週続けて2位をキープしている。日本テレビとHulu共同製作ドラマである本作の主人公は、プロポーズ前日、トンネル滑落事故で閉じ込められてしまった青年・間宮響(竹内涼真)。彼が命からがらトンネルを抜けると、世界は一変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう"生ける屍"たち――警戒区域として封鎖された街に取り残された響は、恋人の来美(中条あやみ)を必死に探すが...。そのほかでは、亀梨和也主演の『レッドアイズ 監視捜査班』が前週(1月20日〜26日)から5位につけている。

海外ドラマ部門のトップは3週変わらず『ウォーキング・デッド』。1月初めに首位から3位に転落したが、2週でトップに返り咲いた。その『ウォーキング・デッド』から首位の座を奪っていた『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』に代わり、シリーズ最終回を迎えた『マジシャンズ』が前週の6位から4つランクを上げて2位に入った。

そんな『ウォーキング・デッド』や総合部門の『君と世界が終わる日に』と並んで、『ウォーキング・デッド』製作者が手掛けるホラー『CREEPSHOW/クリープショー』が圏外から10位に浮上したほか、新型コロナウイルスの到来を予見したと言われるパニックドラマ『アウトブレイク 感染拡大』が2週連続トップ10入り(8位→9位)と、ゾンビや感染、ホラーをテーマにした作品が多く視聴されている。それ以外では、『デスパレートな妻たち』のクリエイターが贈る女性たちのミステリーコメディ『デビアスなメイドたち』が5位に登場。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、2週前に3位、4位に入った『邪悪な天才知能犯たち』と『密着! プリズン警察24時』が前週は一旦圏外となったが、この週再び上位にランクイン。前者は前週トップに立った『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』から王座を奪取している。人気を集める料理番組の中で前週からトップ10入りしているのは、『ガールズ・キッチン!』。ヒラリー・ダフの姉ヘイリー・ダフがオリジナルのレシピやそれにまつわるエピソード、自身のライフスタイルを紹介する料理番組だ。

また、2014年に誕生したバラエティ番組『アー・ユー・ザ・ワン? 〜奇跡の出会いは100万ドル!』も前週に続いてランクイン。20人の男女が理想の恋人を求めて大自然の中で共同生活を送りながら、事前に心理学や調査で分析された自分にとってパーフェクトな相手をその中から見つけるという趣向。全員が事前の分析通りのパーフェクトな組み合わせになれば賞金100万ドル(約1億円)が当たるというビッグチャンスが。出場者たちは運命の恋人と大金の両方をゲットできるのか!? そのシーズン1〜7のほか、スピンオフ番組『アー・ユー・ザ・ワン? 〜カップルたちのセカンド・チャンス』も配信中。こちらは、歴代シーズンで結ばれたカップルが集まり、あらためて自分の相手が運命の人なのかを見極めるとともに、賞金を懸けた様々なチャレンジに立ち向かう番組だ。

アジアドラマ部門では、『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』が2週連続でトップに。『私のIDはカンナム美人』は3週続けてトップ3に留まっている(1位→2位→3位)。そして5位に『あなたが憎い! ジュリエット』、10位に『THE K2 〜キミだけを守りたい〜』が新たに入った。

対して月間ランキングにおいては、総合部門は年末年始のお笑い番組の人気を受けてか、12月に4位だった『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』が『呪術廻戦』に代わってトップに。海外ドラマ部門では、週間ランキングで感染関連作品が人気なように、ある爆発事故により凶暴な化け物と化した人間との戦いを余儀なくされる高校生たちを描く『フリーキッシュ 絶望都市』が月間5位につけている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『君と世界が終わる日に』Huluで配信中 ©NTV/HJホールディングス/『フリーキッシュ 絶望都市』Huluで配信中 © MMXVII BY AWESOMENESS, LLC ALL RIGHTS RESERVED./『アー・ユー・ザ・ワン? 〜奇跡の出会いは100万ドル!』Huluで配信中 © 2020 ViacomCBS./『デビアスなメイドたち』シーズン1〜4 Huluで配信中 © 2021 ABC Studios./『ガールズ・キッチン!』シーズン2 HuluのFOXチャンネルで配信中 © MMXV OraTV All Rights Reserved