ゴールインが2組も！『クィア・アイ』シーズン1で大変身したあの人たちは今？

日本での撮影も行われたNetflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ』。現在、シーズン1〜5とスペシャル版『クィア・アイ in Japan!』が配信中、シーズン6の製作も決まっている人気シリーズだが、2018年にスタートしてから来年2月で3年が経とうとしている。そこで気になったのは依頼人として登場した彼らは番組の後どのような生活をしているのかということだ。そこで今回はSNSやオンライン記事を探し、彼らのその後を追ってみた。

シーズン1のエピソード順にご紹介しよう。



記念すべきリブート版第1話に登場したのは、父親のことを心配する娘から推薦された髭もじゃ姿のトム。自分は"ブサイク"だと信じ込んでいた彼も、ファブ5によって自信を取り戻し、元妻のアビーと再会していた。

そんなトムだが、2018年2月にエピソードが配信されてから、自身のTwitterアカウントでいかに『クィア・アイ』が彼の人生を変えたかを投稿している。

何よりもうれしいのが、2018年5月にアビーと再婚したことだろう。二人の幸せな様子が伺えるツーショット写真も度々投稿されている。

昨年には、ジョナサンがホストを務めるツアーで再開を果たしていた。

Me and Jonathan backstage November 22, 2019

アプリクリエイターのニールは、見た目も気にすることはなく、部屋の中もごちゃごちゃ。そんな彼のためにと友人の推薦で『クィア・アイ』に出演。IT業界に生きる男らしくメイクオーバーしてもらい、イケてるスペースとなった自宅では新しいアプリのローンチパーティーを開催していた。

その後も自身が開発するアプリ「HUMRUN」に携わっているニール。実はそれだけではなく、スタンドアップコメディアンとしても活躍の場を広げている。彼のInstagramアカウントでは、ファブ5の各々と今でも親しくしている様子を見ることができる。

また、エンタメメディアRadio Timesの取材に答えた際には「以前よりも服装に気を遣うようになり、部屋も綺麗にするようになった。友人との交流も大切にしている」と、番組のおかげで成長したと回答をしていた。

36歳でトランプサポーターの警官コリー。家の地下室に友人を招くのが好きなのだが、その内容はというとまるで学生寮のパーティー...。二人の娘の父親としては、少々問題ある行動に見えた。服装も常にTシャツ、短パン、サンダルと、明らかにファブ5の助けが必要だった。

また、本エピソードで特に印象的だったのは、黒人であるカラモとの会話ではなかっただろうか。そんな二人も、「一生の友達」と呼び合い、今でも親しい関係を続けているそう。昨年2月にはデューク大学で行われたカラモの講演の中にも彼の話が登場し、コリーが地元のコミュニティ活動に力を入れていることを報告していた。

友人には同性愛者であることを公言しているAJ。真剣な交際相手がいるのにも関わらず、継母にはどのように告げてよいかどうかわからず悩んでいる青年だった。ファブ5のメイクオーバーのおかげで自信をつけたAJから継母への手紙には多くの人が涙しただろう。

そんな感動エピソードを見せてくれたAJだが、2018年6月に番組にも登場した恋人のアンドレとめでたくゴールインしていた。

The Fab 5 reunited with AJ + Andre, who revealed they're now MARRIED!2018年6月1日