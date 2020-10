映画『キューティ・ブロンド』第3弾は2022年5月！20周年を記念してキャストが再集結！

2001年に公開されたロマンティック・コメディ映画『キューティ・ブロンド』は、米HBOの『ビック・リトル・ライズ』などで活躍する人気女優リース・ウィザースプーンが主演した大ヒット作。かねてから企画が進められていたそのシリーズ第3弾の全米公開が決定した。

『キューティ・ブロンド』の主人公は、派手好きな天然ブロンド美女エル・ウッズ。大学でファッション・ビジネスを学び成績優秀、人気者の彼女は政治家志望の恋人ワーナーのプロポーズを心待ちにしていた。ところが、政治家の妻にブロンドは相応しくないことを理由に、エルは彼から別れを告げられてしまう。常にポジティブ思考なエルはワーナーのハートを取り戻したい一心で猛勉強し、見事に超一流ロー・スクールに合格! そんな、大胆不敵のエルが巻き起こすドタバタがユーモアたっぷりに描かれる。2003年には続編となる『キューティ・ブロンド/ハッピーMAX』が公開されていた。

現地時間10月20日(火)、映画スタジオのMGMは『キューティ・ブロンド3』が2022年5月に全米公開することをTwitterで発表。

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. October 20, 2020

シリーズ第3弾の企画は2018年6月より進行しており、今年5月にミンディ・カリング(『オーシャンズ8』)とダン・ゴーア(『ブルックリン・ナイン-ナイン』)が脚本を務めることが発表されていた。ゴーアによると、第3弾はまったく新しい切り口で描かれるとのこと。もちろん、リースがエル役で続投する。

そして、もうすぐ第1作目の公開から20周年を迎えることを受け、キャストがバーチャルでリユニオンを果たす。



リースをはじめ、エルが恋に落ちるエメットを演じたルーク・ウィルソン、ワーナー役のマシュー・デイヴィス、ヴィヴィアン役のセルマ・ブレア、ブルック・テイラー・ウィンダム役のアリ・ラーター、ストロムウェル教授役のホーランド・テイラーらが顔を揃えた。

『キューティ・ブロンド』第3弾の概要やリース以外の出演キャストなどが発表され次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

(C)2007 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. /発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン