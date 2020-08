日本アニメ風『スポンジ・ボブ』、放送コードに引っかかりYouTubeから削除される

米Nickelodeonで放送されている人気アニメーション『スポンジ・ボブ』をさらにアニメ化して製作されたビデオ・バージョンが、YouTubeで子どもに不適切と判断され、削除された。ビデオ製作者のNarmakがTwitter上で明らかにした。

『スポンジ・ボブ』は老若男女を問わず幅広く人気のあるアニメーションシリーズで、映画化されたりブロードウェイでミュージカル化されるなど、1999年放送開始以来、いまだに人気の衰えないNickelodeonの看板番組だ。そのためにパロディやファンアートの対象になりやすく、数多くのバージョンが発表されている。

今回Narmakが製作発表したのは、アニメーションの『スポンジ・ボブ』を、さらに日本のアニメのように描いたもの。もともとアニメの影響を強く受けているNarmakは、これまでにも『NARUTO −ナルト−』や『ポケットモンスター』のパロディを手掛けている。

削除される羽目になった『スポンジ・ボブ』のエピソードは、スポンジ・ボブのライバル、バブルバスがハンバーガーショップ「カニカーニ(The Krusty Krab)」から秘伝のレシピを盗み出し、それをスポンジ・ボブとイカルドがともに取り返そうとする様を描く。

だがこれがYouTubeの、「家族向けコンテンツにおいてはバイオレンス、セックス、死、ドラッグなど大人向けのテーマを含まない」というコードに引っかかり、削除された。YouTubeからのレターによると、「私たちのチームが貴コンテンツを精査した結果、残念ながらチャイルド・セーフティ・ポリシーに払拭しているという決断に至りました」ということだ。

My SpongeBob anime Episode 1 was taken down from YouTube. They tell me it was because I violated their "child safety policy." It was marked as not for children.



I now have 2 strikes on my channel. One more strike, and my YouTube channel is gone. August 1, 2020