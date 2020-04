関連リンク

『かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』のOP主題歌は第一期の「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」に続き、 鈴木雅之 が担当することが決定!前作同様に水野良樹(いきものがかり)が作詞作曲、 本間昭光がサウンドプロデュースと強力なチームに加え、さらにソロアーティスト・モデルと活躍を広げる鈴木愛理をゲストヴォーカルに招いたポップでファンキーなナンバー「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」が完成。W鈴木で届けるラヴソングがアニメを彩る。また5月27日発売のキャラクターソング03 伊井野ミコ(富田美憂)のジャケットも公開された。<鈴木雅之からのコメントが到着!> アニソン 界の大型新人・鈴木雅之です。光栄なことに、第一期の「ラブ・ドラマティック」につづき、第二期のOPテーマを担当させていただくことになりました。今作も、水野良樹(いきものがかり)が作詞作曲、本間昭光がサウンドプロデュースと強力なチームで楽曲制作をしました。そして本間昭光氏の推薦で鈴木愛理をゲストヴォーカルに迎え、さらにパワーアップしたポップでファンキーなラヴソング「DADDY! DADDY! DO!」が完成しました。仲間と一緒に歌って踊ったり、恋の駆け引きを楽しめるナンバーです。アニメをご覧いただく皆さんの気持ちと、アニメの世界観がより彩るものになれば嬉しいです。2020年はシャネルズ(ラッツ&スター)からデビュー40周年。記念すべきニューシングル「DADDY! DADDY! DO!」のジャケットをかぐや様とコラボ!今年の干支子(ねずみ)年にかけてイラストを描いてくださったアニメスタッフの皆様にも心より感謝いたします。<鈴木愛理からのコメントが到着!>今回、鈴木雅之さんと「DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理」として歌わせていただくと聞いた時は、夢かと思うほどの驚きと喜びでした。W鈴木と呼んでいただけるなんて、大変光栄なことで緊張しますが、精一杯盛り上げたいと思います!是非、振り付けも含めて楽しんでください!!●リリース情報ニューシングル「DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理」(作詞・作曲:水野良樹 編曲:本間昭光)4月15日発売【期間生産限定アニメ盤】品番:ESCL-5397価格:¥1,364+税<収録内容>01. DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理02. DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理(TV Size Version)03. DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理 (カラオケ)04. DADDY! DADDY! DO! (Instrumental)CD購入特典:TVアニメ「かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」描き下ろしイラストクリアファイル(A4サイズ)※対象店舗は鈴木雅之公式サイトにて。※シングル配信はございません。 単曲でのダウンロード&ストリーミングは下記ニューアルバムより購入できます(4/15〜)『40th Anniversaryアルバム 』4月15日発売※アニメ主題歌「DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理」は、Disc3(アニヴァーサリー盤)に収録【初回生産限定盤(CD4枚組:DISC1〜4)】品番:ESCL-5390〜3価格:¥4,591+税・豪華アニヴァーサリー・パッケージ仕様・Bonus Disc『ultra RARE tracks』収録・シングル & アルバムW購入者特典スペシャル・プレゼント応募ハガキ封入【通常盤(CD3枚組:DISC1〜3)】品番:ESCL-5394〜6価格:¥3,636+税・シングル & アルバムW購入者特典スペシャル・プレゼント応募ハガキ封入(初回仕様分のみ)CD予約・購入はこちら※4月5日よりiTunesプリオーダー受付開始かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」キャラクターソングシリーズCD「かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」キャラクターソング01 四宮かぐや(古賀 葵)発売中品番:SVWC-70475価格:¥1,200+税特典内容:描き下ろしジャケットイラスト「かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」キャラクターソング02 藤原千花(小原好美)4月29日発売品番:SVWC-70476価格:¥1,200+税特典内容:描き下ろしジャケットイラスト「かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」キャラクターソング03 伊井野ミコ(富田美憂)5月27日発売品番:SVWC-70477価格:¥1,200+税特典内容:描き下ろしジャケットイラスト ※解禁情報!※収録内容や特典は予告なく変更となる場合がございます。 予めご了承ください。店舗特典対象店舗で各商品をお買い上げのお客様に、「ジャケットイラスト缶バッジ」をプレゼント!※それぞれの巻に対応した絵柄の缶バッジです。対象店舗:ANIPLEX+、アニメイト、Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)、ソフマップ(CD取扱い店及びドットコム)、とらのあな(一部店舗除く)、ゲーマーズ全店舗(オンラインショップ含む)、アニまるっ!、TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン、楽天ブックス(【先着特典付き】カートのみ対象)※特典は予告なく変更となる場合がございます。※特典はなくなり次第終了となります。※詳細は各店舗へお問い合わせください。●作品情報『かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』MBS 4月11日(土)26時38分〜TOKYO MX 4月11日(土)23時30分〜群馬テレビ 4月11日(土)23時30分〜とちぎテレビ 4月11日(土)23時30分〜BS11 4月11日(土)23時30分〜テレビ新潟 4月11日(土)25時35分〜AbemaTV 4月11日(土)23時30分〜(地上波同時配信)※放送開始日・放送日時は編成の都合などにより変更となる場合がございます。予めご了承ください。【スタッフ】原作:赤坂アカ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)監督:畠山 守シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン:八尋裕子総作画監督:矢向宏志、 針場裕子、 田中紀衣プロップデザイン:木藤貴之美術監督:若林里紗美術設定:松本浩樹、 小川真由子色彩設計:ホカリカナコCG監督:栗林裕紀撮影監督:岡崎正春編集:松原理恵音楽:羽岡 佳音響監督:明田川 仁制作:A-1 Pictures製作:かぐや様は告らせたい製作委員会【キャスト】四宮かぐや:古賀 葵白銀御行:古川 慎藤原千花:小原好美石上 優:鈴木崚汰伊井野ミコ:富田美憂早坂 愛:花守ゆみり柏木 渚:麻倉もも大仏こばち:日高里菜柏木の彼氏:八代 拓ナレーション:青山 穣ほか特別番組『かぐや様は教わりたい〜声優たちの恋愛頭脳戦〜』4月11日(土)22時30分〜視聴はこちら第1話「早坂愛は防ぎたい」「生徒会は神ってない」「かぐや様は結婚したい」「かぐや様は祝いたい」あらすじ白銀のアドバイスのおかげで柏木とカップルになった男子生徒が、またまた恋愛相談にやってきたものの、以前とは印象がまるで違う。夏休みを終えた彼は、身も心もチャラ男に成り果てていたのだ。相談とは名ばかりのノロケ話を聞かされた白銀と石上は、その自信満々な振る舞いから、すでに彼女と“神聖な行い”をしてしまったのではないかと訝しむ。そこで柏木と二人っきりにして様子を覗き見してみると、恋人同士でムードが高まってきたらしく……。脚本:中西やすひろ絵コンテ:畠山 守演出:飛田 剛総作画監督:矢向宏志作画監督:木藤貴之、 佐藤 好、 野間総司、 山田俊太郎(C)赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会『かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』公式サイト