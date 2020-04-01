　山梨県は先ほど会見し、0歳の女の子の感染を発表した。女の子はきのう心肺停止の状態で病院に運ばれ、肺炎の症状が見られたため、検査したところ、新型コロナウイルスへの感染が確認された。現在、ICUでの治療が続いている。（ANNニュース）
 