by geralt科学研究についてさまざまな調査を行う組織Nature Indexは、2018年までに化学の論文を雑誌に発表した人の数を発表しました。それによると、中国が史上初めて1位の座に輝き、これまで化学大国としてトップを独占していたアメリカがとうとう2位に転落したことを明らかにしました。These 10 countries top the ranks in chemistry research | Nature Indexhttps://www.natureindex.com/news-blog/these-ten-countries-top-the-ranks-in-chemistry-researchNature Indexは、2018年に82誌の学術誌に掲載された論文で、国籍や所属する組織を調査して国別にまとめ、1つの論文記事に対してその国の研究者がどれだけ貢献しているかを算出しました。例えば、国が異なる4人の研究者が連名で論文を発表した場合、それぞれ0.25の貢献度と計算されます。調査の結果、上位10カ国をまとめたグラフが以下。1位の中国は2017年から17.9%増加し、圧倒的な合計貢献度を達成しています。一方、これまで1位を独占し続けていたアメリカは、2017年から6.2%減少し、2位に転落。論文貢献度上位10カ国の中で、1位の中国と10位のスペインを除くすべての国が、2017年と比べて減少していたそうです。4位の日本は前年と順位は変わっていないものの、貢献度自体は前年比で12.6%減少と、トップ10カ国の中で最も大きな減少幅を見せたとNature Indexは述べています。5位のイギリスも貢献度が前年比で10.8%減少していました。なお、化学だけではなく、材料科学の分野においても中国はめざましい進歩を遂げており、韓国・シンガポールに続いて3位の貢献度を記録し、アメリカを上回ったとNature Indexは発表しています。