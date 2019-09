南オーストラリア州で最大のロイヤル・アデレード病院で研修医として働くサラ・グレイさん(31)は、どこにいっても一際目立つ。自身を「世界で最もカラフルで最もタトゥーが彫られた医者」と呼ぶサラさんの髪の色は赤や緑と七変化、そして胸には鮮やかなクジャクが舞い、両腕、両脚にもタトゥーがびっしりと施されているのだ。そんなサラさんは『news.com.au』『Sunrise』に「タトゥーはアート。仕事で認められることで従来の医師のイメージを払拭したい」と語っている。



南オーストラリア州アデレード在住のサラ・グレイさんは整形外科医を目指し、ベッド数約800床のロイヤル・アデレード病院で研修医として働いている。‟ボディ・アート”と‟医学”をこよなく愛するサラさんは、首から下の身体全体にタトゥーを入れており、自身のタトゥーについては独特のこだわりを持っている。



「私のタトゥーは人を不快にさせるような質が悪いものではなく、‟アートコレクション”だと思っているの。ただ私のように足の先までタトゥーで覆われている医者はいないでしょうね。」



「やっていることに自信があって有能であれば、見かけがどうであろうと関係ないと思う。自分を表現し自分であり続けながら医者として働くことができれば、こんなに素晴らしいことはないでしょう。私は伝統的な医師の固定概念を壊すような存在になりたいと思っているわ。」



そう熱く語るサラさんが最初にタトゥーを入れたのは16歳で今から15年も前になるが、現在は夫のマットさんが経営するタトゥーパーラー「The Grim Raptor」のオーナーでもある。マットさんはボディアートの良き理解者でもあり、サラさんのタトゥーはアーティストであるマットさんの作品だ。サラさんはその鮮やかなタトゥーや夫と過ごす休日の様子などをInstagramに投稿しており、フォロワーが7万人を超えるほどの人気である。



「残念なことに、このタトゥーのせいでレストランや店への立ち入りを断られたこともあるわ。でも仕事の時にカラフルなタトゥーで差別されることはないの。ほとんどの場合、患者や先輩たちは私をフェアに扱ってくれる。だから私はタトゥーをする人々のロールモデルでありたいと思っているわ。」



「タトゥーは私にとってアートよ。タトゥーを入れている医者ってピンとこないでしょうけど、大切なことは仕事で認められるよう一生懸命働くことね。タトゥーで顔を覚えてもらうのではなく、仕事熱心であること、やる気があること、そしていつも前向きに頑張ることでアピールするようにしているの。」



そんなメッセージを発信し続けるサラさんは、2017年にオーストラリアのタトゥーコンテストで優勝した経験もあり、これまでにもメディアに度々登場している。研修医として日々懸命に働くサラさんの姿には「とても美しい人だと思う」「きちんと仕事をしてれば、どんな外見でも構わないと思う」という肯定的なコメントが寄せられている一方で、「ハロウィンのコスチュームを全身にまとったような医者に診てもらいたくはない。隠すことができない腕のタトゥーを見ているだけで、気分が悪くなる」「心の病気なんじゃないのかな」「自分の担当医になって欲しいと思わない」「タトゥーは身体によくないと聞いたよ。全身に入れたら、将来どんな病気になるのかわからないね」「せめて隠れる場所に入れればよかったのに」などといった意見もあがっている。



