3連休中日の明日21日(土)は、九州〜関東は穏やかに晴れて、連休一番の行楽日和となりそうです。北日本は明日21日(土)午前にかけて雪や風が強まりますが、午後は次第に天気は回復し、連休最終日の22日(日)は穏やかに晴れる見込みです。

明日21日(土) 九州〜関東は行楽日和

21日(土)は、本州付近は移動性高気圧に広く覆われる見込みです。九州〜関東は穏やかに晴れて、行楽日和となるでしょう。





22日(日) 北陸〜北海道で行楽日和 西日本は天気下り坂

連休最終日の22日(日)は、北陸〜北海道で行楽日和となるでしょう。一方、西日本は前線が近づくため天気は下り坂です。九州は昼頃から雨、中国・四国も夕方以降は広く雨となるでしょう。近畿は夜遅くから雨の降りだす所がありそうです。お出かけには雨具があると安心です。東海や関東は次第に雲が増えますが、天気の崩れはなさそうです。



最高気温は、穏やかに晴れる札幌は11℃(4月中旬並み)と、今年初めて10℃を超える予想です。関東〜九州は18℃前後で過ごしやすいでしょう。沖縄は晴れて、那覇は25℃と夏日の予想です。



連休明け23日(月)は低気圧が本州の南岸を東へ進むため、西日本〜東日本では広い範囲で雨が降るでしょう。北日本は別の低気圧の影響で雨や雪が降る見込みです。

春は低気圧と高気圧が短い周期で交互にやってくるため、天気は短い周期で変わりやすくなります。また、朝晩と日中の気温差が大きくなるため体調管理にご注意下さい。