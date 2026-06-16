茨城県南部を震源とする地震の影響で、新幹線が一部区間で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、午後9時20分現在、午後8時前に発生した地震の影響で、北陸新幹線の東京から長野の間、上越新幹線の東京から新潟の間、いずれも上下線で現在、運転を見合わせていますが、午後10時15分ごろに運転を再開する見込みだということです。また、東北新幹線は地震の影響で、東京から盛岡駅の間の上下線に遅れが出ているということで