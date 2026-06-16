1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズの最新作『スクリーム 7』（2026年6月19日公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）の特別映像と新たな場面写真4点が公開となった。004.jpg,新たに公開された『スクリーム 7』の場面写真4点『スクリーム 7』では、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジェネレーション』の脚本家と