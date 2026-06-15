アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しました。ここからは中東支局長の増尾さんに聞きます。今回の覚書の合意について、イラン側はどのような反応なのでしょうか？イランとしては、今回の合意は軍事的な成果によって実現したものだと強調しています。覚書の全容はまだ明らかになっていませんが、イラン側としては限定的な妥協で合意に持ち込むことができたと受け