強権政治における政府の肥大化民主主義国家においてしばしば議論になるテーマの一つが、「政府の役割と市場の役割」である。言い換えれば、「大きな政府」と「小さな政府」のどちらが望ましいのかという論争である。しかし実際のところ、大きな政府と小さな政府のどちらが優れているかを一概に断定することはできない。一般的には、小さな政府は財政負担を抑えやすく、行政の効率性を高めることができると考えられている。一方で、