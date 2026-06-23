Aぇ！groupの小島健（26）の初の冠バラエティー番組となるテレビ朝日系「こじ研」（27日深夜0時）が放送されることが決まり、23日付で解禁された。25日に27歳の誕生日を迎える小島が「今やらなければならないこと」に挑戦し、自分自身を研究するという。番組ラストには「胸躍る重大発表」も用意されている。こじけん脳を解析するために設立された研究所「こじ研」を舞台に、所長の小島が、助手のトンツカタン森本、真空ジェシカの