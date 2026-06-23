【カプコンスポットライト】 6月26日6時 配信開始 カプコンは、番組「カプコンスポットライト」を同社YouTubeチャンネルにて6月26日6時より配信する。放送時間は30分。 本番組は、同社の最新情報を公開するスペシャルイベント。3月13日に発売された「モンスターハンターストーリーズ3～運命の双竜～」、9月25日発売予定の「鬼武者 Way of the Sword」