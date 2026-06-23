資金繰りが悪化した経営者らを狙って高金利で現金を貸し付ける「ヤミ金」を営んでいたとみられる男3人が、警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・渋谷区の白井正和容疑者（45）ら男3人です。3人は2023年からのおよそ3年間に、都内の飲食店経営者の男性（40代）ら4人に対し、法定金利のおよそ7倍から12倍で、現金あわせて729万円を貸し付け、391万円ほどの利息を