2020年準ミス青学大の実業家でタレントの新田さちか（27）が、23日までにインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会日本代表戦のチケットの入手方法を明かした。「ホスピタリティチケット」で観戦を楽しんでいた新田。「どうやってチケット手に入れたの」などとするコメントが殺到していた。この日「沢山ご質問いただいたチケットについて…」と書き出し、「FIFA公式のホスピタリティチケット」の購入につ