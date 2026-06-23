◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス3―0イラク（2026年6月22日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）に3ー0と勝利。FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が2戦連続の2得点と活躍。悪天候により試合が2時間以上も中断するアクシデントにも襲われた一戦を制し開幕2連勝。勝ち点6で4大会連続の