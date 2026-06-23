女性７人組グループ・ＭＥ：ＩのＴＳＵＺＵＭＩ（１９）が２３日、都内で行われた米実写映画「モアナと伝説の海」（７月３１日公開）のイベントに出席した。ディズニーのアニメ作品の実写化で、モアナの日本版声優を務めることが明かされた。グループ屈指の歌唱力を誇るＴＳＵＺＵＭＩがディズニーヒロインの仲間入りを果たした。オーディションで役を勝ち取ったＴＳＵＺＵＭＩは「どこまでも〜ＨｏｗＦａｒＩ’ｌｌＧ