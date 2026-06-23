【リズム天国 ミラクルスターズ】 7月2日 発売予定 価格：6,500円 任天堂は6月23日、Nintendo Switch用リズムゲーム「リズム天国 ミラクルスターズ」の体験版の配信を開始した。 7月2日の発売が迫る「リズム天国 ミラクルスターズ」。今回の体験版ではゲーム冒頭を少し遊ぶことができ、「ひとりで遊ぶ」ではステージ1に収録されている「輪