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舘ひろし、父・叔父らの職業を明かす 自身は「頭が悪かった」と謙遜

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 21日の番組で、林修氏が「宝酒造の林光一ってご存知ないですか?」と質問
  • 林氏は「僕の父です」と答え、舘ひろしは目を丸くして驚いていた
  • 「僕以外は『舘』と付くのはみんな医者ですね」と親族の職業を明かした
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