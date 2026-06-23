J1神戸は23日、元日本代表MF乾貴士（38）がJ2磐田に完全移籍すると発表した。乾は同じ静岡のJ2藤枝も獲得に動いていたが、磐田が争奪戦を制した。乾は神戸のリリースで「ヴィッセル神戸に関わる皆様へ」と題するコメントを発表。「この度、ジュビロ磐田に移籍することになりました」と報告した。「ヴィッセル神戸で活躍することを思い描いて加入させていただきましたが、応援いただく皆さんにたくさんのプレーを見てもらうこ