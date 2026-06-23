リニア中央新幹線 静岡工区の着工について、鈴木知事が７月中にも容認の判断をする可能性があることが分かりました。関係者によりますと、県はリニア静岡工区の着工に必要となる「自然環境保全協定」を早ければ７月にもJR東海との間で結ぶ方向で調整に入ったということです。協定の締結は事実上、着工を容認するものです。リニアを巡っては、JR東海が5月26日から静岡市と大井川流域の10市町（計11市町）で住民向けの説明会を実施し