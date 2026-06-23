疑問が残るLuup社の対応「死亡事故が起きたとき、それがLUUPと関係する事故かどうかについて警視庁の発表は一切なく、記者たちは困惑していました」（報道関係者）6月2日、東京都北区の路上で電動キックボード「LUUP」を利用中の62歳男性が軽貨物車と衝突し死亡した。疑問が残るのはその後の対応だ。'23年の道交法改正後初の死亡事故にもかかわらず、事故から1週間が経ってようやく、Luup社は自社サービスの利用者が事故に遭ったこ