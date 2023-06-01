本格的な暑〜〜い夏がやってくる前に、スーパーに並び始める豆あじ。さっぱりとした南蛮漬けにして、そのおいしさをまるっと味わいませんか？ 作り方を伺ったのは、魚使いの名手・飛田和緒さん。「うちでは豆あじはもちろん、野菜も取り合いよ〜〜〜！」という、魚も野菜もどちらも抜群においしく仕上がるコツを、ていねいに教わりました。『豆あじの南蛮漬け』のレシピ材料（作りやすい分量）豆あじ（体長10〜12cmのもの）……15