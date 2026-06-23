2回にタッカー、3回にラッシングが交代【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に臨んだ。開始2球で大谷翔平投手が17号先頭打者アーチを放って幸先よく先制したものの、「何だって!?」「大丈夫かな」とファンの不安が募る展開となっている。大谷が開始2球目で確信の17号を放ったものの、ドジャースはその裏にバイロン・バクストン外野手に同点弾を浴び