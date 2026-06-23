23日午前9時、マリアナ諸島で、台風8号「ヒーゴス」が発生しました。今後は次第に北よりに進路を変えて、27日頃に伊豆諸島や小笠原諸島に接近する恐れがあります。また、「非常に強い」台風7号はこのあと北上を続けて、28日頃には関東などに近づく可能性が出てきました。ダブル台風の動きに警戒が必要です。台風8号「ヒーゴス」発生伊豆諸島や小笠原諸島に接近か23日午前9時、マリアナ諸島で台風8号「ヒーゴス」が発生しました。