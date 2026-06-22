京都市伏見区の工場で、作業員がセメントを攪拌する機械に落ちて死亡する事故がありました。警察が事故の経緯を詳しく調べています。 ２２日午後３時過ぎ、京都市伏見区深草神明講谷町の土木関係工場で「セメントを撹拌する機械に巻き込まれた」と作業員から警察に通報がありました。 警察によりますと、この工場で働く６６歳の男性作業員の姿が午後２時半ごろから見えなくなり探していたところ、セメントを撹拌する機械の中で見