自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件で、東京地裁は23日、元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円を言い渡した上で、一部を無罪としました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議員議員の大野泰正被告は2018年から2022年分の収支報告書に派閥からキックバックされたパーティー券の収入、約5100万円を記載しなかった政治資金規正法違反（虚偽記載）の罪に問われています。23日の判決で、東京地裁は、大野被告に対し、罰金