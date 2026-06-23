北中米ワールドカップの初戦のセネガル戦（３−１）で決めた２ゴールに続き、２戦連発だ。フランス代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループ?第２節でイラク代表とフィラデルフィア・スタジアムで対戦している。この試合に先発したキリアン・エムバペは、14分に先制点を決める。マイケル・オリーセのパスをボックス手前で受けると、左足で強烈なミドルシュートを突き刺した。 27歳FWの秀逸弾に、SNS上では「チートや