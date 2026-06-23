世界的トップスター、BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーの名前を冠した新種の魚が学術界に正式登録され、話題となっている。国際学術誌『動物分類学と進化（Zoosystematics and Evolution）』に掲載された研究によると、中国・中山大学の研究チームが広東省横琴島のマングローブ湿地で現地調査を行っていた際、新たな魚類種を発見し、「ブラキゴビウス・ジェニー（Brachygobius jennie、通称ジェニー・バンブルビー・ゴビー）