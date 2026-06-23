沖縄戦犠牲者の氏名が刻まれた「平和の礎」を訪れた人たち＝23日午前、沖縄県糸満市の平和祈念公園沖縄戦の「慰霊の日」となった23日、遺族らは鎮魂の祈りをささげた。汗ばむ暑さの中、沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園にある石碑「平和の礎」に、早朝から多くの人が訪れた。「いつまでも見守っていてね」。刻まれた犠牲者の名前に水をかけ、花を手向けた。浦添市の佐久川富子さん（97）は、大規模な空襲に見舞われ、遺体が転