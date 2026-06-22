元ＮＨＫでフリーキャスターの大越健介氏が２２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）を欠席した。番組冒頭、サブキャスターを務める小木逸平アナウンサーが安藤萌々アナウンサーと登場。「大越キャスターは本日、取材のためお休みです」と伝えた。