前線を伴った低気圧の影響できょうの県内は広い範囲で雨となりました。警報級の大雨が降る可能性は低くなりましたが、南部では引き続き土砂災害に注意してください。7日の県内は低気圧や前線の影響で広い範囲で雨が降り、南部を中心に一時、雨脚が強まった所もありました。7日午前1時の降り始めから午後4時までの雨の量は海陽町で105.5ミリ美波町で80ミリなどとなっています。前線を伴った低気圧は今後、四国の南岸を東北東に進み7