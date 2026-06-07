京都市内で行方不明となっているアメリカ国籍の20歳の男性について、警察は京都市内の山中で見つかり死亡したと発表しました。【映像】行方不明になっていた米国籍男性（複数カット）アメリカ国籍のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）は家族旅行で日本を訪れ、先月29日に京都市内のホテルを1人で出たあと行方が分からなくなり、その後、山科区内の複数の防犯カメラに歩く姿が映っていました。家族が警察に行方